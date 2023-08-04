FlyArystan приостановил платную регистрацию в аэропорту на международные вылеты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский лоукостер «FlyArystan» приостановил платную регистрацию в аэропорту на международные вылеты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При запуске данной услуги на международные вылеты лоукостер столкнулся с непредвиденными препятствиями и принял решение временно приостановить запуск до тех пор, пока не будут решены возникшие вопросы. Авиакомпания вернет средства всем пассажирам, которые уже успели приобрести платную услугу регистрации в аэропорту», - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Напомним, вчера компания объявила, что регистрация в аэропорту на международные рейсы будет платной услугой, а онлайн-регистрация останется бесплатной.

«FlyArystan по-прежнему привержен этому продукту и своей стратегии цифровизации, которая нацелена на развитие авиационной отрасли Казахстана. Результаты перехода на бесплатную услугу онлайн-регистрации, после объявления с 3 июля текущего года о запуске платной регистрации в аэропорту на международные вылеты, были ошеломляющими: более 60% пассажиров с билетами на международные рейсы уже зарегистрировались бесплатно онлайн через приложение «FlyArystan», - добавили в авиакомпании.

В компании считают, что это наиболее эффективный метод международных поездок, который позволяет пассажирам избежать очередей и заторов в загруженный период.