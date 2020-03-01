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    Флешмоб военного оркестра прошел в Алматы

    1 Марта 2020, 13:08

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Музыкальный флешмоб устроил сводный военный оркестр Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Министерства обороны РК и Академии Пограничной службы КНБ РК для жителей и гостей г. Алматы в одном из городских торгово-развлекательных комплексов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба ВИИРЭиС.

    Мероприятие приурочено к 75-летию Великой Победы. В исполнении военных музыкантов прозвучали попурри из песен военных лет и казахские национальные музыкальные произведения.

    «Сводным оркестром военных учебных заведений проведен музыкальный флешмоб в дань памяти участников Великой Отечественной войны. Целью являлось приобщить подрастающее поколение к великим традициям, героическим подвигам старшего поколения», - отметил начальник отдела Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Министерства обороны РК подполковник Ерлан Шаяхметов.


    Алматинцы смогли насладиться живой музыкой. Зрители аплодировали исполнителям и танцевали под духовую музыку.

    По словам организаторов, музыкальный флешмоб сводного оркестра военных учебных заведений пройдет до конца мая еще в нескольких торговых центрах города Алматы.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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