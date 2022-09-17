Флешмоб в поддержку Головкина устроили морские пехотинцы

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 300 военнослужащих бригады морской пехоты выстроились на плацу в гигантские буквы G в поддержку своего спортивного кумира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Сегодня ночью в Лас-Вегасе состоится третий поединок между гордостью казахстанского бокса Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом.

Третий бой определит, кто же из непримиримых соперников станет абсолютным чемпионом в среднем весе.

«Мы, военнослужащие Вооруженных сил, пристально следим за успехами нашего соотечественника. Мы - воины своей страны, оберегаем мир и покой Казахстана, а Геннадий Головкин поднимает наш флаг на мировой арене. Мы болеем за него и верим в его победу», - сказал командир бригады морской пехоты гвардии подполковник Жаннур Саткынов.

Как отметили в Минобороны, для военнослужащих бокс имеет немаловажное значение. Он формирует стойкость, дисциплину, стремление во что бы то ни стало добиваться победы.