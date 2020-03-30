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    Флешмоб по раздаче масок запустили костанайские полицейские

    30 Марта 2020, 20:41

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Более 500 масок раздали полицейские на улицах прохожим, которые находились в общественных местах без средств защиты. Полиция, таким образом, еще раз напоминает населению о важности соблюдения правил режима чрезвычайного положения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    Одним из первых акцию поддержали и присоединились к стражам порядка работники фабрики «Большевичка».

    Патрульные полицейские УП города Костаная старший сержант Кенжегали Алибаев и старший лейтенант Данияр Ермагамбетов обслуживают центральную часть города. Этот патруль раздал 247 масок. В общей сложности за один день раздадут 1 тыс. масок.

    Костанаец Александр Емелюшин узнал о проведении флешмоба от прохожих и поспешил получить маски для себя и супруги. Пенсионер поблагодарил полицейских и фабрику «Большевичка» за добрые дела в такое непростое время.

    Директор фабрики Арсен Жетписпаев отметил, что сейчас швейная фабрика работает в усиленном режиме, в день выпускает до 10 тыс. защитных масок. На фабрике шьют несколько видов масок и защитные костюмы, которые и поставляются в медицинские учреждения и аптеки региона и столицы.

    Полиция акцентирует внимание на то, что сегодня эти важные меры безопасности помогут сохранить здоровье граждан и не допустить распространения инфекции.

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    Костанайская область Благотворительность Социальная поддержка МВД РК Общество
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