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    Флешбук к 75-летию со дня рождения поэта Шомишбая Сариева запустили в Алматы

    15 Апреля 2021, 12:54

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В городской юношеской библиотеке имени Жамбыла запустили флешбук к 75-летию со дня рождения поэта Шомишбая Сариева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Обзорный флешбук под названием «Сезім ақыны» рассказывает о жизни и творчестве поэта.

    Шомишбай Сариев родился 15 апреля 1946 года на станции Шомиш Аральского района Кызылординской области. Трудовую деятельность начал в казалинской районной газете «Ленинское знамя», Аральской районной газете «Толкын».

    Его первый сборник стихов был опубликован в 1974 году под названием «Балдаурен». Шомишбай Сариев является автором около пятнадцати книг на казахском и русском языках.

    Вплоть до последних дней жизни поэт работал научным сотрудником в Институте литературы и искусства им. М. О. Ауэзова.

    Напомним, обладатель премии «Тарлан», заслуженный деятель Казахстана Шомишбай Сариев скончался 15 февраля текущего года в возрасте 75 лет.

    Автор:

    Гульзат Сахова

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