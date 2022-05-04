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    Фламинго в Мангистауской области не были застрелены - глава Минэкологии

    4 Мая 2022, 15:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Точная причина гибели фламинго в Мангистауской области все еще выясняется. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Специалисты выезжали. Мы говорили о том, что каких-то механических (следов - прим.) на тушах не обнаружено, то есть эти птицы не были застрелены или еще какие-то повреждения (не было - прим.). Сейчас пока точной причины, от чего эти птицы погибли - пока нет», - заявил Сериккали Брекешев, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

    По словам министра, птицы могли погибнуть из-за погодных условий или естественной смертью.

    «Предположительно, возможно, была естественная смерть, возможно это было от погодных условий. На тот момент были пыльные бури, сильный ветер. Возможно из-за этого. Сейчас пока еще анализы проводятся», - уточнил глава Минэкологии.

    Ранее министр прокомментировал информацию о причине гибели фламинго в Мангистауской области.

    25 апреля стало известно , что мертвых фламинго обнаружили в песках села Сам Бейнеуского района. Видео с погибшими птицами появилось в сети, на кадрах было видно пять особей фламинго.

    В управлении животного мира и охотничьего хозяйства Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК сообщили, что узнать точную причину гибели фламинго через две недели после обнаружения туш особей, не представляется возможным.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Происшествия Экология Мангистауская область Регионы Казахстана
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