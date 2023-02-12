Фламинго, аисты и пеликаны. Природный резерват «Акжайык» становится популярным местом для туристов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Одно из мест, которое становится популярным туристическим направлением в Атырауской области – это уникальные природные угодья Государственного природного резервата «Акжайык», расположенного на территории 341 тысячи гектаров в дельте реки Урал и побережья Каспийского моря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В последнее время, несмотря на неразвитую инфраструктуру, это место облюбовали рыболовы. Но резерват – это еще и миллионы птиц, в том числе редких. Кудрявые пеликаны и утки, гуси и фламинго, орлы и цапли... Изобилие животных, растений.

Государственный природный резерват «Акжайык» расположен в Махамбетском районе Атырауской области и землях города Атырау. Он был создан постановлением Правительства Республики Казахстан в 2009 года.

«1 апреля 2009 года территория дельты реки Урал и прилегающего побережья Каспийского моря включена в список водно-болотных угодий международного значения. Она стала второй казахстанской территорией после Тенгиз-Коргалжынской системы озер, вошедшей в этот список. В 2014 году резерват вошел во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Поэтому вполне понятно стремление людей попасть в эти уникальные места, чтобы полюбоваться уникальной природой, сделать на память снимки. В последние годы мы разработали несколько маршрутов для туристов - как наземных, так и на лодках по воде», - рассказала сотрудник Государственного природного резервата «Акжайык» Балымгуль Азмуханова.

Резерват без всякого преувеличения можно назвать птичьим раем. Поскольку через территорию дельты реки Урал и прилегающее побережье Каспийского моря пролегает сибирско-восточно-африканский миграционный маршрут перелетных птиц.

«Это одна из особенностей нашего резервата, что его территория расположена на путях мировой миграции птиц. Во время этой ежегодной миграции здесь пролетают около десяти миллионов куликов, пяти миллионов особей уток, порядка двух миллионов лысух и около 35 тысяч особей фламинго. Резерват обеспечивает существование большого количества редких видов водных и околоводных птиц, часть из которых здесь размножается. Это кудрявый пеликан, малый баклан, египетская цапля, малая белая цапля, лебедь-кликун, желтая цапля, султанка, черноголовый хохотун», - сообщил научный сотрудник государственного природного резервата «Акжайык» Илья Бофонов.

Он добавил, что другие виды используют территорию для отдыха во время миграции: колпица, савка, дрофа, джек или дрофа-красотка, стрепет, гусь пискулька, казарка краснозобая.

«Водно-болотные угодья также обеспечивают существование ряда редких видов птиц - степного орла, журавля-красавки, дрофы-красотки, стрепета, серого жаворонка и других. Еще наша территория уникальна тем, что именно на пути осенне-весенней миграции птиц эти места являются укрытием для птиц, местом отдыха. Кормовая база в Прикаспии хорошая. Это очень важно. В этот период птицам нужно окрепнуть, набрать вес перед очень дальней дорогой к местам зимовки в разных странах и на разных континентах»,- пояснил научный сотрудник.

Из 292 видов птиц, которые гнездятся или бывают пролетом в природном резервате, 26 занесены в Красную книгу. Острова - шалыги в Каспийском море недалеко от устья реки Урал – это пристанище для кудрявого пеликана. В резервате их гнездится около 600 пар. Это примерно 12 процентов мировой популяции. Если повезет, здесь можно встретить скопу, мраморного чирка, журавля-красавку. Это очень редкие птицы. Но орнитологи говорят, что несколько лет назад видели на побережье моря и стерха. В природе их остались считанные единицы.

А еще резерват –это 48 видов млекопитающих, относящихся к семи отрядам. Увидеть в густых зарослях на побережье Каспия волка, лисицу, кабана, встретить ондатру – это совсем не редкость. А вот увидеть кожанок Бобринского или выхухоль – это значит крупно повезло.

«В резервате и богатейшая растительность. На территории нашего резервата можно встретить три очень редких вида растений. Это сальвиния плавающая, тюльпан Шренка и водяной орех казахстанский, больше известный у нас как чилим. А всего на территории биосферного природного резервата растет 229 видов растений, относящихся к 141 роду, 56 семействам, среди которых 7 видов являются реликтовыми и 4 вида - редкими и особо охраняемыми. Водную флору представляют 23 вида растений. Основные растительные сообщества представлены 6 типами: пустынный, луговой, болотный, лесной, кустарниковый, погружено-водный»,- рассказала сотрудник резервата Лаура Балгимбаева.

Эти места еще ранее были знамениты огромными косяками белуги, севрюги, осетра, шипа, стерляди. К сожалению, в море их осталось мало, а в Урал на нерест заходят единицы. Раньше много было и каспийского тюленя. Но и сегодня, если следовать на лодке от устья Урала в сторону островов-шалыг, встретить тюленя тоже можно.

Видео: Азилхан Вахитов, Темирлан Султангазиев

Фото: кадры из видео



