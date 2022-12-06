Флагман электромашиностроения Казахстана «Alageum Electric» отмечает свое 25-летие

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Свое 25-летие отмечает ведущая компания в сфере электромашиностроения страны, ставшая брендом Казахстана - «Alageum Electric». Ее электротехническое оборудование работает на объектах стратегической важности. Компания покоряет новые вершины, наращивая производственную мощность и качество своей продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Alageum Electric» входит в рейтинг 50 крупнейших частных компаний Казахстана по версии Forbes.

Работа группы компаний «Alageum Electric» включает проектирование, производство, пуско-наладку и сервисное сопровождение трансформаторов любых типов, а также монтаж и строительство в сфере энергетики под ключ с последующей технической поддержкой.

Прежде всего, нужно отметить, что «Alageum Electric» - крупнейший производитель трансформаторов и электротехнической продукции в СНГ. Компания образована 17 ноября 1997 года командой энтузиастов во главе с Сайдуллой Кожабаевым, которые объединили ряд предприятий, специализирующихся в проектировании, производстве и монтаже электротехнической продукции. С тех пор группа компаний преодолела немало трудностей и добилась больших успехов.

«Вся история развития группы компаний – это история поисков и открытий, достижений и рекордов, преодоления трудностей и решения сложных проблем. Благодаря перспективному мышлению основателей холдинга, грамотному управлению и профессионализму команды «Alageum Electric», группа на своем примере доказала способность казахстанских предприятий занять достойное место на мировом рынке», – говорит председатель совета директоров группы компаний «Аlageum Electric» Нурмахан Абдрахманов.

Кентауский трансформаторный завод (КТЗ), с которого и началось создание «Alageum Electric», был образован еще в 1959 году, а в состав холдинга вошел в 1997 году. Старейшее предприятие доказало, что и в рыночных условиях способно оставаться флагманом электротехнической отрасли Казахстана, в 200 раз увеличив объем производства, а по группе – в 1000 раз.

Уральский трансформаторный завод работает с 2014 года. Мощность предприятия составляет 13 тысяч трансформаторов. 95% продукции предприятие реализует на экспорт в страны СНГ.

Актауский трансформаторный завод является единственным производителем в Казахстане бетонных трансформаторных подстанций. Предприятие запущено в 2018 году.

Завод «Asia Trafo» в Шымкенте, запущенный в 2018 году – самый крупный в Центральной Азии, выпускающий мощные трансформаторы и реакторы.

В составе АО «Электромонтаж» (АО «ЭЛМО»), также входящем в состав холдинга, работает завод электромонтажных изделий, который производит лотки, стойки, полки кабельные и короба перфорированные.

Петропавловский электротехнический завод запущен в 2021 году, его мощность составляет до 13 тысяч единиц экспортной продукции в год. В 2022 году завершено строительство 40-квартирного дома для сотрудников завода, на очереди – еще один 104-квартирный дом.

«Благодаря эффективному управлению и опыту сотрудников заводы «Alageum Electric» продолжали работать и выходить на новые мощности даже в период пандемии. В компании внедрены корпоративные ценности, которые базируются на том, чтобы нести пользу обществу через саморазвитие, с учетом развития наукоемкого производства, рациональности и стремления к инновациям. Успешно внедрена японская система кайдзен, цель которой состоит в постоянном улучшении производственных процессов, оптимизации управления, работе над всеми аспектами жизни сотрудников», – сказал председатель Совета директоров АО «Кентауский трансформаторный завод» Сергазы Кунтуаров.

Следуя велениям времени, «Alageum Electric» внедряет энергосберегающие технологии. Например, офис предприятия «Asia Trafo» в 2020 году признан победителем в конкурсе «Зеленый офис-2020» среди промышленных предприятий.

В рамках социальной ответственности «Alageum Electric» за последние 10 лет выделил на спонсорство и благотворительность более 2 млрд тенге. В 2018 году «Alageum Electric» занял 26 место в рейтинге благотворительности среди промышленных компаний Казахстана.

В Кентау на базе завода работает политехнический колледж, который может служить примером сотрудничества с базовым предприятием для решения организационных вопросов подготовки кадров. Учебное заведение активно применяет дуальное образование.

«В переводе с казахского языка «алагеуім» означает «рассвет». Свой 25-летний юбилей мы встречаем на лидирующих позициях в своей области, экспортируя продукцию в страны СНГ и Ближнего Востока. Активно инвестируя в человеческий капитал, «Alageum Electric» ставит новые цели по строительству и запуску предприятий, расширению производства высокомощного электротехнического оборудования. У нас есть большие перспективы, как на локальном, так и экспортном рынках. Наша миссия – обеспечить потребителей по всему миру инновационными и эффективными решениями в отрасли электромашиностроения», – отметил основатель и акционер холдинга Сайдулла Кожабаев.



