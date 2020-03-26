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    Флаги Казахстана, России и США подняты на Байконуре в честь предстоящего старта «Союза МС-16»

    26 Марта 2020, 20:10

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На Байконуре в честь предстоящего старта экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-16» к Международной космической станции (МКС) состоялась церемония поднятия флагов стран, участвующих в этом запуске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В традиционном мероприятии, которое символизирует официальный старт заключительного этапа подготовки экипажей к пилотируемому запуску, приняли участие основной и дублирующий экипажи МКС-63.

    Космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер подняли флаг России, астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и Стивен Боуэн – флаг США, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Андрей Бабкин – флаг Казахстана, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    Участие в торжественной церемонии, которая проходила перед зданием гостиницы «Космонавт» на 17-й площадке космодрома Байконур, приняли руководители космического комплекса «Байконур».

    Глава администрации города Байконура Константин Бусыгин передал для членов дублирующего экипажа Андрея Бабкина и Стивена Боуэна серебряные памятные знаки «Байконур» в знак первого посещения космической гавани.

    В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции часть традиционных мероприятий с участием космонавтов была отменена. Дублирующий экипаж - Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и Стивен Боуэн не смогли посетить памятные места Байконура, ограничившись обзорной автобусной экскурсией по городу.

    Напомним, старт прибывшего на космодром Байконур экипажа МКС-63 назначен на 9 апреля 2020 года.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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