Флаги Казахстана, России и США подняты на Байконуре в честь предстоящего старта «Союза МС-16»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На Байконуре в честь предстоящего старта экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-16» к Международной космической станции (МКС) состоялась церемония поднятия флагов стран, участвующих в этом запуске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В традиционном мероприятии, которое символизирует официальный старт заключительного этапа подготовки экипажей к пилотируемому запуску, приняли участие основной и дублирующий экипажи МКС-63.

Космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер подняли флаг России, астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и Стивен Боуэн – флаг США, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Андрей Бабкин – флаг Казахстана, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Участие в торжественной церемонии, которая проходила перед зданием гостиницы «Космонавт» на 17-й площадке космодрома Байконур, приняли руководители космического комплекса «Байконур».

Глава администрации города Байконура Константин Бусыгин передал для членов дублирующего экипажа Андрея Бабкина и Стивена Боуэна серебряные памятные знаки «Байконур» в знак первого посещения космической гавани.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции часть традиционных мероприятий с участием космонавтов была отменена. Дублирующий экипаж - Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и Стивен Боуэн не смогли посетить памятные места Байконура, ограничившись обзорной автобусной экскурсией по городу.

Напомним, старт прибывшего на космодром Байконур экипажа МКС-63 назначен на 9 апреля 2020 года.