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    Флаг страны водрузили на пике Абая в честь великого просветителя

    20 Сентября 2020, 12:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие Сил специальных операций ВС РК совершили восхождение на пик Абая, который находится в отроге хребта Заилийского Алатау на высоте 4010 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Акция была приурочена к юбилею великого казахского мыслителя, писателя и общественного деятеля Абая.

    Движение по маршруту участники восхождения начали с базового лагеря «Ворота Туюк-Су». В ходе преодоления сложных сейсмоопасных участков и труднодоступных скал военнослужащие продемонстрировали боевую выучку и настоящее мастерство.

    В составе группы были и альпинисты, которые впервые покоряли эту высоту.

    Достигнув вершины, военнослужащие водрузили на ней флаг Республики Казахстан. На пике также была установлена памятная мраморная плита от имени Вооруженных Сил.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматы Патриотизм Силовые структуры Абай
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