Флаг сборной Казахстана на всемирной универсиаде пронесет дзюдоист Каблан Нурсултан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 28 июля студенческая сборная Казахстана примет участие в церемонии открытия Всемирной летней Универсиаде в Чэнду (Китай) на главном стадионе Универсиады – спортивном парке Дунъаньху, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

По традиции в торжественном шествии делегацию каждой страны возглавляют знаменосцы. На нынешней Универсиаде флаг сборной Казахстана пронесет дзюдоист 19-летний Каблан Нурсултан - студент 3 курса Аркалыкского педагогического института имени Ы. Алтынсарина.

На сегодняшний день Нурсултан является мастером спорта РК по дзюдо, действующим членом национальной и молодежной сборной команды Казахстана по дзюдо.

В копилке его достижений более 12 призовых мест.