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    Флаг сборной Казахстана на всемирной универсиаде пронесет дзюдоист Каблан Нурсултан

    25 Июля 2023, 19:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 28 июля студенческая сборная Казахстана примет участие в церемонии открытия Всемирной летней Универсиаде в Чэнду (Китай) на главном стадионе Универсиады – спортивном парке Дунъаньху, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

    По традиции в торжественном шествии делегацию каждой страны возглавляют знаменосцы. На нынешней Универсиаде флаг сборной Казахстана пронесет дзюдоист 19-летний Каблан Нурсултан - студент 3 курса Аркалыкского педагогического института имени Ы. Алтынсарина.

    На сегодняшний день Нурсултан является мастером спорта РК по дзюдо, действующим членом национальной и молодежной сборной команды Казахстана по дзюдо.

    В копилке его достижений более 12 призовых мест.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Спорт Универсиада Миннауки и высшего образования РК
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