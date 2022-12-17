Флаг Казахстана появился на самом высоком здании в мире Бурдж-Халифа в Дубае
17 Декабря 2022, 01:07
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Флаг Казахстана появился на самом высоком здании в мире Бурдж-Халифа, передает МИА «Казинформ».
На официальной странице администрации здания Бурдж-Халифа также опубликовано видео с подписью: «Зажигаем огни Бурдж-Халифа в честь Дня Независимости РК. Желаем процветания и мира!».
Объединенные Арабские Эмираты уже несколько лет поздравляют Казахстан с Днем Независимости таким образом.
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