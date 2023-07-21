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    ФК «Тобол» в мучительном матче вышел во второй раунд Лиги Конференций

    21 Июля 2023, 00:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ответном матче первого отборочного раунда Лиги Конференций костанайский «Тобол» на выезде сыграл с финской «Хонкой», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Шансы на победу перед стартом оценивались специалистами примерно, как равные, но счет первой игры предсказывал атаки финского клуба, чего в первой половине не было видно, как и гостей, только намеки на опасность. Во втором тайме хозяева активно начали, однако хватило этого на несколько минут, затем гости стали создавать моменты. Милян Вукадинович и Серикжан Мужиков издали крутили мимо ворот, а удар в упор головой Ислама Чеснокова отбил Максим Рудаков. Ближе к концовке матча «Хонка» прибавила, только забить так и не сумела - 0:0.

    Таким образом, «Тобол» вышел во второй отборочный раунд турнира, где сыграет со швейцарским «Базелем». Первый матч команды проведут 27 июля в Швейцарии, ответный - 3 августа в Казахстане.

    Напомним, вчера в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов ФК «Астана» на выезде обыграл тбилисский «Динамо». Таким образом, «Астана» вышла во второй раунд отбора, где сыграет с загребским «Динамо».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Видео Футбол ФК «Тобол»
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