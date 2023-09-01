ФК «Тобол» проиграл в матче за выход в группу еврокубков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче раунда плей-офф Лиги конференций костанайский «Тобол» проиграл на выезде чешской «Виктории», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Стартовые составы выглядели следующим образом:

«Виктория»: Станек, Гейда, Гранач, Две, Копиц, Буха, Калвах, Каду, Дуросинми, Хоры, Шулц;

«Тобол»: Коновалов, Габараев, Младович, Рогач, Каиров, Шахов, Мужиков, Илич, Вукадинович, Жарынбетов, Дебле.

Явными фаворитами были чешские футболисты, они атаковали с первых минут, но стартовый прессинг казахстанцы выдержали, однако затем все равно пропустили, когда после углового ударом в упор отличился Томаш Хоры. Во второй половине хозяева продолжили атаковать и Рафиу Дуросинми удвоил преимущество своей команды, а итог подвел Ибрахим Траоре - 3:0.

Таким образом, в групповой этап еврокубков вышла «Виктория». «Тобол» после побед над швейцарским «Базелем» и североирландским «Дерри Сити» покидает турнир.

«Виктория» (Пльзень, Чехия) - «Тобол» (Костанай, Казахстан) 3:0 (1:0)

Голы: Хоры 32 (1:0), Дуросинми 59 (2:0), Траоре 90+3 (3:0)

Первая игра: 2:1.