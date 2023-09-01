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    ФК «Тобол» проиграл в матче за выход в группу еврокубков

    1 Сентября 2023, 04:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче раунда плей-офф Лиги конференций костанайский «Тобол» проиграл на выезде чешской «Виктории», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Стартовые составы выглядели следующим образом:

    «Виктория»: Станек, Гейда, Гранач, Две, Копиц, Буха, Калвах, Каду, Дуросинми, Хоры, Шулц;

    «Тобол»: Коновалов, Габараев, Младович, Рогач, Каиров, Шахов, Мужиков, Илич, Вукадинович, Жарынбетов, Дебле.

    Явными фаворитами были чешские футболисты, они атаковали с первых минут, но стартовый прессинг казахстанцы выдержали, однако затем все равно пропустили, когда после углового ударом в упор отличился Томаш Хоры. Во второй половине хозяева продолжили атаковать и Рафиу Дуросинми удвоил преимущество своей команды, а итог подвел Ибрахим Траоре - 3:0.

    Таким образом, в групповой этап еврокубков вышла «Виктория». «Тобол» после побед над швейцарским «Базелем» и североирландским «Дерри Сити» покидает турнир.

    «Виктория» (Пльзень, Чехия) - «Тобол» (Костанай, Казахстан) 3:0 (1:0)

    Голы: Хоры 32 (1:0), Дуросинми 59 (2:0), Траоре 90+3 (3:0)

    Первая игра: 2:1.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Видео Футбол ФК «Тобол»
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