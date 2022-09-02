ФК «Тараз» в полуфинале Кубка страны сыграет с уральским «Акжайыком»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – ФК «Тараз» заработал путевку в одну вторую финала Кубка Казахстана. До этого «Тараз» занял первое место в группе Кубка страны и получил право принимать соперников на своем поле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ФК «Тараз», на поле Центрального стадиона Тараза матч жамбылской команды с карагандинским «Шахтером» проходил при мощной поддержке жамбылских болельщиков.

Футболисты «Тараза» столкнулись с некоторыми кадровыми проблемами. Отсутствовал из-за травмы капитан команды Елдос Ахметов, не было и других игроков, которые могли бы значительно усилить состав. Тем не менее, те, кто вышел на поле доказали свою состоятельность.

На протяжении всего матча шла равная игра, чему свидетельствует конечная статистика. Команды владели мячом ровно по 50% времени, нанесли равное число ударов по воротам и одинаковое количество ударов в створ ворот, сообщили в пресс-службе ФК «Тараз». Главные события основного времени матча развернулись во втором тайме. В одной из контратак «Шахтер» сумел забить гол. Роман Муртазаев получил мяч от партнера, развернулся и пробил в дальний угол – гости повели 1:0.

Казалось, хозяевам трудно было отыграться, ведь горняки держали очень плотную оборону, но все-таки через несколько минут бомбардир команды, молодой воспитанник клуба «Тараз» Абылайхан Жумабек сумел сравнять счет, высоко выпрыгнув и пробив головой мимо вратаря гостей.

В итоге ничейный счет продержался до конца основного и до конца дополнительного времени. Все решилось серией пенальти. Здесь горняки выпустили свой главный козырь – вратаря Игоря Шацкого. Футболисты «Тараза» пробили все четыре пенальти, которые им предоставили, а «Шахтер» не смог забить и два из четырех. В итоге «Тараз» прошел в полуфинал.

«Да, мы предполагали, что дело может дойти до пенальти, поэтому на тренировках накануне матча мы специально отрабатывали этот элемент, - сказал спикер. - Ребята пробивали пенальти и мы были готовы к этой серии. Кто будет пробивать пенальти определяли совместно – тренерский штаб и игроки клуба. Все, кто вызвался бить пенальти, высказали свою уверенность. Они не подвели, я им благодарен», - сказал корреспонденту МИА «Казинформ» главный тренер команды Нуркен Мазбаев.

«Тараз» вышел в полуфинал Кубка, где сразится в гостях с уральской командой «Акжайык». Игра ожидается сложной, ведь уральский клуб набрал ход. Победитель же получит право выступить в финале Кубка, а также хорошие шансы на путевку в Лигу конференций УЕФА.

В пресс-службе ФК «Тараз» отметили, что в составе гостей главный тренер ФК «Шахтер» Вахид Масудов является воспитанником жамбылского футбола. На послематчевой конференции он пояснил, что несколько лет назад нынешние молодые воспитанники «Тараза» начинали под его руководством играть в профессиональный футбол. Тогда они показали свой талант.

«Я очень рад, что футбольный клуб «Тараз» использует своих воспитанников и они приносят команде очки», - заметил он.

Как сообщалось ранее, до этого «Тараз» на своем поле сыграл против многократного чемпиона страны команды «Астана» и добился ничейного результата 1:1 в матче с одним из главных фаворитов чемпионата. Ничья позволила «Таразу» удержаться на шестом месте турнирной таблицы с 25 очками.