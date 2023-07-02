ФК «Тараз» в первенстве Первой лиги сыграл вничью с «Астана М»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В очередном туре Первой лиги «Тараз» на своем поле свел вничью игру со столичной командой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ФК «Тараз», футболисты «Тараза» в очередном туре первенства Первой лиги сыграли вничью с командой «Астана М».

Гости первыми открыли счет. Гол в первом тайме забил Батырхан Мустафин, головой точно пробивший по воротам из пределов штрафной площади.

Хозяева сравняли счет в середине второго тайма в похожем стиле - после фланговой подачи отличился Бауыржан Рахмет.

Несмотря на штурм ворот гостей, счет не изменился. Матч завершился ничьей - 1:1, пояснили в пресс-службе таразского клуба.

Теперь 6 июля таразцы сыграют с «Жас кыраном» в Алматы, а 20 июля дома примут «Туркестан».

Как сообщалось ранее, ФК «Тараз» в домашнем матче разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1. Голы забили Диас Орынбасар (два гола), Абзал Муханбетжанов, Улугбек Хайтмуратов, Ерсултан Калдыбеков (с пенальти), Еркебулан Тойбеков и Абзал Баймолда. Гости ответили только одним голом с пенальти в исполнении Диаса Андырмаша. В итоге таразцы вышли на второе место турнирной таблицы. До этого клуб в гостях разгромил «Туркестан» со счетом 5:0.