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    ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1

    22 Апреля 2023, 19:58

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В третьем туре Первой лиги «Тараз» на своем поле одержал убедительную победу над «Актобе Жас», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Футболисты «Тараза» уже в первом тайме усилиями Диаса Орынбасара и Абзала Муханбетжанова повели со счетом 2:0.

    Во втором тайме еще пять голов забили Улугбек Хайтмуратов, Диас Орынбасар, Ерсултан Калдыбеков (с пенальти), Еркебулан Тойбеков (с пенальти) и Абзал Баймолда.

    Гости ответили голом с пенальти в исполнении Диаса Андырмаша.

    В итоге разгромная победа таразцев со счетом 7:1, которая вывела команду на второе место турнирной таблицы.

    «На этот раз «Тараз» одержал вторую крупную победу и вошел в число лидеров Первой лиги. До этого клуб в гостях разгромил «Туркестан» со счетом 5:0», - сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Тараз».

    Как рассказал ранее руководитель ФК «Тараз» Жандос Ахметов, в этом году команда, неожиданно оказавшаяся в Первой лиге, снова будет делать ставку на собственных воспитанников клуба 17 - 19 лет.

    «Мы должны воспитать наших ребят полноценными игроками хорошего уровня, обкатать их в Первой лиге. Хочу заверить болельщиков – если решим до конца все финансовые обязательства, то в ближайшем будущем будем ставить задачу выхода в Премьер-лигу», - сказал Жандос Ахметов.

    Руководитель ФК «Тараз» отметил, что клуб благодарен акиму Жамбылской области Нуржану Нуржигитову, который, несмотря на переход команды в низший дивизион, не стал урезать бюджет команды.

    Футбольный клуб «Тараз» имеет славные традиции развития футбола в регионе и справедливо считается «кузницей кадров» отечественного футбола. Таразская команда становилась чемпионом Казахстана 1996 года, дважды серебряным призером чемпионата, обладателем и не единожды финалистом Кубка.

    Жамбылский клуб дал футбольному миру таких легенд, как Евгений Яровенко, Вахид Масудов, Ваит Талгаев. Сегодня на слуху имена игроков национальной сборной страны Бахтияра Зайнутдинова, Бауыржана Исламхана, Абылайхана Жумабека. Были в истории клуба и такие известные мастера, как Антон и Рохус Шох, Нуркен Мазбаев, Диас Камелов, Мурат Тлешев, Азамат Ниязымбетов, Азиз Анарметов и целая россыпь других талантливых игроков.

    Фото пресс-служба ФК «Тараз»

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Спорт Футбол Тараз
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