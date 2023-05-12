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    ФК «Тараз» поздравил с юбилеем самого результативного тренера Ваита Талгаева

    12 Мая 2023, 09:25

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В футбольном клубе «Тараз» поздравили с юбилеем прославленного казахстанского игрока и тренера Ваита Талгаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В 1996 году единственный раз в своей истории футбольный клуб «Тараз», возглавляемый в то время Ваитом Талгаевым, стал чемпионом страны. В 1995 и 1997 году ФК «Тараз» под руководством Ваита Талгаева выигрывал серебряные медали чемпионата Казахстана.

    Мастеру спорта СССР Ваиту Талгаеву, воспитаннику жамбылской школы футбола исполняется 70 лет.

    «От всей души поздравляем с юбилеем, - говорится в поздравлении таразского клуба, – Вы отдали футболу всю жизнь, и всегда, в качестве игрока и тренера, были на виду у любителей спорта. Мы гордимся вами как жамбылским воспитанником, который дал нашей республике немало талантливых футбольных игроков. Среди них чемпионы и призеры, обладатели Кубка Казахстана и других стран, члены Национальной сборной республики, которые также добиваются высоких результатов».


    Ваит Талгаев является самым успешным тренером в истории клуба, он трижды приходил на тренерскую работу в ФК «Тараз» - последний раз в январе 2017 года. Жамбылскую команду тренировал в 1996 - 1997 и 2010 - 2011 годах. В 1996 он привел «Тараз» к победе в чемпионате Казахстана.

    Уроженец Тараза (Джамбула) Ваит Талгаев начал спортивную карьеру в 1972 году в родном городе, играя в ФК «Алатау». Затем играл в алматинском «Кайрате».

    С 1982 года Ваит Талгаев на тренерской работе, в 1993 году был приглашен в город Грозный главным тренером команды «Эрзу». В 2000 году возглавил национальную сборную. Работая в 2003 - 2007 годах с ФК «Терек», добился победы в Кубке России.

    За большой вклад в развитие отечественного футбола Ваит Талгаев награжден медалью «25-летие Независимости Республики Казахстан», отметили в пресс-службе ФК «Тараз».

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Спорт Тараз
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