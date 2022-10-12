Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    ФК «Кайрат» опроверг информацию о передаче клуба акимату Алматы

    12 Октября 2022, 18:44

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях и средствах массовой информации появилась публикация о том, что Кайрат Боранбаев переписал ряд предприятий, в том числе футбольный клуб «Кайрат» в пользу акимата Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Клуб заявляет о том, что данная информация не соответствует действительности. Работа ФК «Кайрат» проводится в прежнем режиме, и все силы в данный момент направлены на подготовку к матчу 23-го тура чемпионата Республики Казахстан по футболу против ФК «Астана», который состоится 15 октября в 17:00 в Алматы на стадионе «Центральный», - сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

    В марте этого года сообщалось о том, что Кайрат Боранбаев взят под стражу. Он является председателем наблюдательного совета ФК «Кайрат».


    Фото: instagram.com/skazk1.dugali4a

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Спорт Футбол
    Новости по теме
    Новости по теме
    Уличные мошенники орудуют в Алматы
    Казахстанский дзюдоист остался без медали турнира серии Grand Slam в Баку
    Водители автобуса и легковушки устроили драку на дороге в Алматы
    Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров