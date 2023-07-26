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    ФК «Актобе» не может вылететь на матч Лиги конференций по неизвестным причинам

    26 Июля 2023, 19:11

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Футбольная команда «Актобе» не может вылететь в Кутаиси на матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против «Торпедо». Рейс задерживают уже более 4 часов по неизвестным причинам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Команда планировала вылететь из Актобе в 11 часов, но до сих пор не вылетела, так как грузинская сторона не дала добро на прием чартерного рейса.

    «Наш вылет должен был состояться в 11 часов по местному времени, а мы не вылетели. Грузинская сторона не дает разрешение на посадку по неизвестным причинам. Также одному из наших лучших игроков Андерсону Ньянгбо отказали в грузинской визе. Он играет в основном составе. Тоже непонятно почему отказали, это для нас ощутимая потеря», - говорит медиа офицер ФК «Актобе» Асет Жомарт.

    Планируется, что во втором квалификационном раунде Лиги конференций «Актобе» сыграет с «Торпедо» Кутаиси. Первый матч «красно-белые» проведут 27 июля на выезде, ответный матч – 3 августа в Актобе.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Спорт Футбол Актобе ФК «Актобе»
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