ФК «Актобе» не может вылететь на матч Лиги конференций по неизвестным причинам

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Футбольная команда «Актобе» не может вылететь в Кутаиси на матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против «Торпедо». Рейс задерживают уже более 4 часов по неизвестным причинам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Команда планировала вылететь из Актобе в 11 часов, но до сих пор не вылетела, так как грузинская сторона не дала добро на прием чартерного рейса.

«Наш вылет должен был состояться в 11 часов по местному времени, а мы не вылетели. Грузинская сторона не дает разрешение на посадку по неизвестным причинам. Также одному из наших лучших игроков Андерсону Ньянгбо отказали в грузинской визе. Он играет в основном составе. Тоже непонятно почему отказали, это для нас ощутимая потеря», - говорит медиа офицер ФК «Актобе» Асет Жомарт.

Планируется, что во втором квалификационном раунде Лиги конференций «Актобе» сыграет с «Торпедо» Кутаиси. Первый матч «красно-белые» проведут 27 июля на выезде, ответный матч – 3 августа в Актобе.