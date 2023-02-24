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    Физкультурно-оздоровительные комплексы будут строить в районах Костанайской области

    24 Февраля 2023, 20:04

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —Спортивную инфраструктуру будут развивать в районах Костанайской области. Об этом сообщил руководитель областного управления физической культуры и спорта Каиржан Есимтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году в регионе введены в эксплуатацию Ледовый дворец спорта, 50-метровый плавательный бассейн, 4 хоккейных корта, 1 теннисный корт и 23 спортивные площадки.

    «На развитие спортивной инфраструктуры направлено 6,7 млрд тенге. В настоящее время сеть спортивных объектов и помещений составляет 2602 единицы, из которых в коммунальной собственности находятся 2257 сооружений. Вместе с тем, для занятий массовым спортом для населения доступно всего 107 спортивных залов и 19 плавательных бассейнов. Общая доля обеспеченности спортивной инфраструктурой на 1000 человек населения в 2022 году составила 53%», - сообщил К. Есимтаев.

    Наиболее слабая доля обеспеченности спортинфраструктурой в Карабалыксоком районе и районе Б. Майлина - 7%, менее 50% — в Амангельдинском, Джангильдинском, Костанайском, Наурзумском и Сарыкольском районах, а также в городе Рудном.

    «В период 2023 года в селе Аманкарагай Аулиекольского района будет завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, в рамках программы «Ауыл - ел бесігі» планируется строительство еще 6 комплексов в сельской местности», - добавил он.

    Реализация проектов по строительству комплексов, уверены в ведомстве, позволит повысить долю обеспеченности населения спортивной инфраструктурой до 55%.

    «Однако уже сегодня акиматам необходимо просчитать будущие финансовые затраты для обеспечения работы спортивных комплексов с учетом коммунального содержания, штатного расписания, инвентаря и оборудования, начать подбор квалифицированных кадров»,- подытожил К. Есимтаев.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Спорт Строительство
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