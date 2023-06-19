Физические упражнения уменьшают негативные последствия недосыпа - ученые

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В новом исследовании, опубликованном в Европейском журнале профилактической кардиологии, китайские ученые проверили влияние физической нагрузки и здорового сна на риск преждевременной смертности, передает МИА «Казинформ».

«Исследование показало, что повышенный уровень физической нагрузки снижает риск смертности, связанный с короткой или длинной продолжительностью сна», — сказал автор исследования, доктор Цзихуэй Чжан из Медицинского университета Гуанчжоу.

Ученые проанализировали результаты 92 221 человека от 40 до 73 лет из Британского биобанка, которые носили браслет с акселерометром в течение одной недели на протяжении с 2013 по 2015 год. При этом 73,2% участников программы имели нормальную продолжительность сна, в пределах 6-8 часов в сутки. 19,7% наблюдаемых спали свыше 8 часов, а 7,1% страдали бессонницей. 33,4% участников имели выраженный дефицит физической нагрузки.

Исследователи отметили, что среди участников с низкой физической нагрузкой в сочетании с дефицитом сна или избытком риск смерти от всех причин повышался на 16% и 37% соответственно. Среди пациентов со средним уровнем физической нагрузки только дефицит сна вызывал негативное влияние, повышая риск смерти на 41%. Среди участников со средним уровнем нагрузки и избытком сна увеличения риска смерти не наблюдалось. У людей с интенсивным уровнем физической нагрузки, продолжительность сна оказалась не связана с риском смерти.

Кроме того, среди участников исследования с низким уровнем физической нагрузки и дефицитом сна риск смерти в результате сердечно-сосудистых болезней повышался на 69%, но при увеличении физической нагрузки до умеренного или высокого уровня этот риск исчезал. У людей с избытком сна и низким уровнем физической нагрузки риск смерти от рака повышался на 21%, но этот риск также исчезал при увеличении уровня физической нагрузки.

«Исследование китайских ученых подтверждает тесную связь между физической культурой и продолжительностью сна с риском смерти. Поэтому физическая нагрузка способна смягчить негативные последствия плохого сна. Всемирная организация здравоохранения рекомендует 150 минут умеренной физической нагрузки или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю. Только здоровый образ жизни и здоровые привычки, поддерживаемые и управляемые самим человеком, позволят прожить долгую и качественную жизнь», - отметил казахстанский эксперт Сагат Алтынбеков, врач-нарколог, профессор КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, президент РОО «Ассоциации специалистов, работающих в сфере психического здоровья».

Эксперт также добавил, что вредные привычки, такие как алкоголь, курение и неправильное питание, увеличивают риск тяжелых болезней. Для тех, кто пока не готов полностью отказаться от вредных привычек, эксперт предлагает применять концепцию снижения вреда. Эта концепция подразумевает постепенный переход на менее вредные альтернативы: от крепкого алкоголя на слабоалкогольные напитки, от традиционных сигарет на бездымные устройства, от более жирной пищи к более здоровой.