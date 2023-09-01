Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Фитолабораторию по выращиванию конопли ликвидировали в Шымкенте

    1 Сентября 2023, 15:49

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В результате отработки оперативной информации в рамках антинаркотического мероприятия «Карасора» управлением по противодействию наркопреступности департамента полиции совместно с сотрудниками городского ДКНБ выявлена фитолаборатория по выращиванию наркосодержащего растения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В пристройке дома у жителя Енбекшинского района обнаружены 19 посаженных в горшки кустов конопли. 38-летний мужчина создал условия для искусственного выращивания запрещенных растений методом гидропоники, оборудовав помещение вентиляционной системой и самодельными лампами. Незаконный посев правоохранители также установили на крыше сарая. Здесь наркоаграрий вырастил большие кусты конопли в 17 пластиковых ведрах. Общая масса изъятых растений составила почти 14 кг.

    По факту следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 300 Уголовного кодекса РК. Отметим, что за посев и выращивание растений, содержащих наркотические вещества, в крупном размере, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    МВД РК Шымкент Криминал полиция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Рука двухлетнего ребенка застряла в электромясорубке в Шымкенте
    Почти полсотни девушек легкого поведения поставили на учет в Шымкенте
    Захватчику заложников в Kaspi Bank грозит 8 лет лишения свободы
    Кража топлива с заправки попала на камеру в Шымкенте
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Суд вынес приговор Кайрату Боранбаеву