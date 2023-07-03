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    Фитолабораторию и два наркопосева выявили в Туркестанской области

    3 Июля 2023, 19:21

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские за сутки выявили фитолабораторию и два наркопосева в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    По словам заместителя начальника ДП Туркестанской области Курманбека Сахова, полицейскими за сутки выявлены два факта посева наркотических средств. К примеру, в рамках ОПМ «Карасора» сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП области установили жителя Кентау, который выращивал наркокусты особым способом. При обыске дома подозреваемого, полицейские обнаружили в спальне 11 спичечных коробков с содержимым, похожим на наркотическое средство. Выяснилось, что он выращивает наркотики в доме своего родственника.

    Подозреваемый молодой человек оборудовал в его квартире фитолабораторию для выращивания наркосодержащих растений. Так, одна из комнат была оборудована фито-осветителями и созданы все необходимые условия для культивирования наркокустов.

    Оперативники обнаружили в помещении 18 цветочных горшков, в которых выращивались кусты, похожих на наркосодержащее растение. Из емкостей изъяли 46 стеблей и три куста конопли. На изъятые вещественные доказательства назначили экспертизу, которая подтвердила, что наркокусты являются марихуаной.

    Кроме того, в квартире оперативники изъяли гладкоствольное ружье 12-го калибра. При проверке выяснилось, что оружие было похищено во время квартирной кражи, совершенной несколько лет назад. В настоящее время подозреваемый арестован, проводится досудебное расследование.

    Также сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области установили жителя Туркестана, состоящего на учете как приверженец деструктивно-религиозного течения, который занимался культивированием наркотиков. Стражи порядка обнаружили во дворе дома подозреваемого около 2,3 тысячи кустов, похожих на наркосодержащее растение. Также они изъяли наркотическое вещество в стеклянной емкости. Назначили экспертизу. В результате установлено, что наркокусты оказались коноплей, весом около 60 кг, а в стеклянной емкости находилось свыше 35 гр марихуаны. Подозреваемый арестован. Оба факта зарегистрированы по ч. 2 ст. 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества», досудебное расследование продолжается. Полицейские предупреждают, что за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, законом предусмотрена строгая ответственность.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
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