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    Фитолабораторию для выращивания марихуаны организовал житель Талдыкоргана

    20 Октября 2022, 13:43

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Владельцем квартиры в Талдыкоргане, где выращивали марихуану, оказался 34-летний мужчина. Свою спальную комнату он обустроил под фитолабораторию для производства наркотиков. Под специальными световыми лампами, в садовых горшках, были высажены 10 кустов марихуаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «Лаборатория была расположена на втором этаже многоквартирного дома. Подозреваемый ранее не привлекался к ответственности. Сейчас по факту незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений начато уголовное расследование. В отношении задержанного избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке», - сообщил заместитель начальника управления противодействия наркобизнесу ДП Жетысуской области Аян Исабеков.

    Во время обыска в соседней комнате благоустроенной квартиры полиция обнаружила неизвестные грибы, за которыми хозяин также тщательно ухаживал. Грибы изъяты и направлены на экспертизу для определения их наркотического содержания.

    С начала года в регионе зарегистрировали уже 10 фактов культивирования наркосодержащих растений. К ответственности привлечено более 20 наркоторговцев. Из незаконного оборота изъято около 40 кг различных наркотиков, из которых свыше 2 кг – «синтетика».

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Борьба с преступностью Борьба с наркотиками Жетысуская область
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