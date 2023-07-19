Фитнес-тренера застрелили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Фитнес-тренера застрелили в квартире в Алматы. Личности подозреваемых установлены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

По информации, распространенной в соцсетях, в ночь на 19 июля в своей квартире был застрелен фитнес-тренер клуба «Fitness Blitz» Дамир Туребаев.

Как сообщили в полиции, уголовное дело зарегистрировано и расследуется УП Наурызбайского района города Алматы по ч. 1 ст. 99 УК РК.

С целью раскрытия данного преступления создана следственно-оперативная группа. Личности подозреваемых установлены, принимаются меры к их задержанию.

По предварительным данным, у фитнес-тренера со своими знакомыми произошел конфликт.