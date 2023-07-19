Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Фитнес-тренера застрелили в Алматы

    19 Июля 2023, 13:47

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Фитнес-тренера застрелили в квартире в Алматы. Личности подозреваемых установлены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    По информации, распространенной в соцсетях, в ночь на 19 июля в своей квартире был застрелен фитнес-тренер клуба «Fitness Blitz» Дамир Туребаев.

    Как сообщили в полиции, уголовное дело зарегистрировано и расследуется УП Наурызбайского района города Алматы по ч. 1 ст. 99 УК РК.

    С целью раскрытия данного преступления создана следственно-оперативная группа. Личности подозреваемых установлены, принимаются меры к их задержанию.

    По предварительным данным, у фитнес-тренера со своими знакомыми произошел конфликт.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы МВД РК полиция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Трех человек вытащили спасатели из горящей гостиницы в Алматы
    Ремонт проспектов Абая и Аль-Фараби в Алматы планируют завершить раньше срока
    Часть зданий временно отключат от горячей воды в Алматы
    Гражданина Турции наградили за спасение троих детей при пожаре в ЖК Алматы
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау