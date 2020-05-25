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Фитнес-центры и сауны заработают в регионах с минимальным приростом коронавируса

25 Мая 2020 20:46
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Фитнес-центры и сауны заработают в регионах с минимальным приростом коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя Премьер-Министра РК Е. Тугжанова были рассмотрены вопросы по текущей эпидемиологической ситуации и принят ряд конкретных решений, направленных на восстановление сфер деятельности и обеспечение занятости населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В регионах с минимальным приростом заболеваемости до 2% в неделю разрешается возобновить деятельность:

ТРЦ (за исключением развлекательных центров, фудкорта, кинотеатров);

  • общественного питания (более 50 мест);
  • непродовольственных магазинов (свыше 2 тыс. м2);
  • фитнес-центров, спорткомплексов;
  • СПА-центров, бань, саун;
  • детских оздоровительных лагерей;
  • общественного транспорта без ограничений.

С 25 мая 2020 года открывается внутреннее авиасообщение с городом Атырау.

С 1 июня на территории Республики Казахстан:

  • совместно с поэтапным возобновлением внутреннего железнодорожного сообщения работа железнодорожных вокзалов будет организована в соответствии с требованиями санитарных норм;
  • с соблюдением строгих санитарных норм приступят к работе гостиничные, санаторно-оздоровительные комплексы Федерации профсоюзов Казахстана и курортные, лечебно-оздоровительные объекты регионов.

Будет продолжена работа по вывозу казахстанцев из-за рубежа.

По итогам совещания заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов дал ряд конкретных поручений.


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Ключевые слова: Общество, Коронавирус,
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