Фитнес-центры и сауны заработают в регионах с минимальным приростом коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя Премьер-Министра РК Е. Тугжанова были рассмотрены вопросы по текущей эпидемиологической ситуации и принят ряд конкретных решений, направленных на восстановление сфер деятельности и обеспечение занятости населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В регионах с минимальным приростом заболеваемости до 2% в неделю разрешается возобновить деятельность:

ТРЦ (за исключением развлекательных центров, фудкорта, кинотеатров);

общественного питания (более 50 мест);

непродовольственных магазинов (свыше 2 тыс. м2);

фитнес-центров, спорткомплексов;

СПА-центров, бань, саун;

детских оздоровительных лагерей;

общественного транспорта без ограничений.

С 25 мая 2020 года открывается внутреннее авиасообщение с городом Атырау.

С 1 июня на территории Республики Казахстан:

совместно с поэтапным возобновлением внутреннего железнодорожного сообщения работа железнодорожных вокзалов будет организована в соответствии с требованиями санитарных норм;

с соблюдением строгих санитарных норм приступят к работе гостиничные, санаторно-оздоровительные комплексы Федерации профсоюзов Казахстана и курортные, лечебно-оздоровительные объекты регионов.

Будет продолжена работа по вывозу казахстанцев из-за рубежа.

По итогам совещания заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов дал ряд конкретных поручений.