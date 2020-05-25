Фитнес-центры и сауны заработают в регионах с минимальным приростом коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя Премьер-Министра РК Е. Тугжанова были рассмотрены вопросы по текущей эпидемиологической ситуации и принят ряд конкретных решений, направленных на восстановление сфер деятельности и обеспечение занятости населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
В регионах с минимальным приростом заболеваемости до 2% в неделю разрешается возобновить деятельность:
ТРЦ (за исключением развлекательных центров, фудкорта, кинотеатров);
- общественного питания (более 50 мест);
- непродовольственных магазинов (свыше 2 тыс. м2);
- фитнес-центров, спорткомплексов;
- СПА-центров, бань, саун;
- детских оздоровительных лагерей;
- общественного транспорта без ограничений.
С 25 мая 2020 года открывается внутреннее авиасообщение с городом Атырау.
С 1 июня на территории Республики Казахстан:
- совместно с поэтапным возобновлением внутреннего железнодорожного сообщения работа железнодорожных вокзалов будет организована в соответствии с требованиями санитарных норм;
- с соблюдением строгих санитарных норм приступят к работе гостиничные, санаторно-оздоровительные комплексы Федерации профсоюзов Казахстана и курортные, лечебно-оздоровительные объекты регионов.
Будет продолжена работа по вывозу казахстанцев из-за рубежа.
По итогам совещания заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов дал ряд конкретных поручений.
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