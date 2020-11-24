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    Fitch улучшило прогноз по рейтингам ForteBank

    24 Ноября 2020, 10:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 ноября 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило о своем решении улучшить прогноз с «Негативного» до «Стабильного» и подтвердить Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ForteBank на уровне «В», несмотря на сохранение негативного прогноза в целом по операционной среде в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

    По мнению аналитиков Fitch, улучшение прогноза и подтверждение рейтингов отражают ожидания Fitch в том, что высокой доходности до создания провизий и значительного запаса капитала будет достаточно, чтобы смягчить продолжающееся давление на качество активов банка, обусловленное рецессией экономики, снижением цен на нефть и негативными последствиями распространения COVID-19 на экономику в целом. Fitch сохраняет негативный прогноз по операционной деятельности в Казахстане, но, по мнению Fitch, доходность банка сможет выдержать даже больший объем провизий, чем Fitch ожидает в настоящее время.

    Новость прокомментировал Гурам Андроникашвили, председатель правления ForteBank:

    «Улучшение прогноза по рейтингам ForteBank от Fitch является важным событием для нас и наших клиентов и еще раз подтверждает стабильность и надежность банка. Несмотря на непростые рыночные условия, связанные с пандемией, ForteBank продолжает поддерживать и финансировать всех своих клиентов, сохраняя высокую эффективность и положительные финансовые и операционные результаты.

    ForteBank является одним из наиболее стабильных, ликвидных и хорошо капитализированных банков страны. Итоги AQR подтвердили высокую надежность и стабильность ForteBank. У банка 20 филиалов и около 100 отделений. В 2018-2020 годах ForteBank был признан лучшим банком Казахстана по версии Global Finance и лучшим банком в Казахстане по версии Asiamoney в 2019 году.

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