Fitch повысило кредитный рейтинг Украины

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с «RD» до «CC». При этом, как отмечается в заявлении агентства, опубликованном на его сайте в четверг, Fitch обычно не устанавливает прогнозы для суверенных государств с рейтингом «CCC+» или ниже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Повышение кредитного рейтинга обусловлено тем, что держатели евробондов Украины согласились на реструктуризацию внешнего долга. По мнению аналитиков агентства, это «представляет собой завершение обмена проблемных долговых обязательств и устранение ограниченного дефолта».

«Около $6 млрд основного долга и процентов по еврооблигациям Украины были отсрочены на 24 месяца, что облегчает обслуживание внешнего долга в условиях ослабления международных резервов и острой необходимости в расходах на ведение войны. Реструктуризация получила согласие 75 % держателей облигаций (по совокупной сумме основного долга), что выше минимально необходимого уровня в 66,7 %», - указано в документе.

Fitch отмечает, что, несмотря на облегчение условий обслуживания внешнего долга, рейтинг «CC» отражает сохраняющиеся риски, связанные с высокой нагрузкой на финансовые институты Украины. Аналитики агентства полагают, что военные действия на территории страны продлятся до 2023 года, в результате чего государственный долг превысит 100 % ВВП. Это в свою очередь увеличит и без того большие затраты на поддержание инфраструктуры и производства, а также усилит инфляционное давление, тогда как «источники финансирования для преодоления дефицита остаются неопределенными». Таким образом, Украине может потребоваться более широкая реструктуризация внешнего долга, однако определить сроки ее проведения в настоящий момент не представляется возможным.

13 августа на фоне реструктуризации внешнего долга Украины рейтинговые агентства Fitch и S&P понизили кредитный рейтинг страны до «ограниченного дефолта» и «выборочного дефолта» соответственно. По подсчетам агентства Bloomberg, Украина должна выплатить 1 сентября около $1,4 млрд внешней задолженности с учетом процентов.

20 июля кабинет министров Украины принял постановление о двухлетней отсрочке на выплату внешних долгов. Чтобы решение вступило в силу, Киев должен был согласовать новые условия с кредиторами. Международная группа кредиторов Украины, в которую входят Великобритания, Германия, Канада, США, Франция, Япония, поддержала ходатайство Киева об отсрочке обслуживания долга с 1 августа до конца 2023 года и рекомендовала держателям облигаций дать согласие на этот запрос.

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