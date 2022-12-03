Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг РК на уровне «BBB», прогноз «Стабильный», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.

Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы, которые, как отмечают аналитики агентства, доказали свою устойчивость к внешним шокам. Также отмечается, что существенные фискальные буферы позволяют сохранять статус чистого внешнего кредитора.

Казахстану присвоена высокая суверенная позиция по чистым иностранным активам, которые на конец 2021 года составили 37% от ВВП.

В отчете Fitch подчеркивается стабильная и достаточная капитализация казахстанского банковского сектора с коэффициентом неработающих кредитов в 4,6% по состоянию на 3 квартал 2022 года.

По мнению аналитиков, высокие процентные ставки по вкладам в национальной валюте и ряд других мер позволили предотвратить вывод денежных средств из депозитов.

С недавних пор одним из ключевых факторов рейтинга являются показатели ESG.

По индикатору «права кредиторов» недопущение реструктуризации государственного долга в течение уже более 20 лет оказывает положительное влияние на кредитный профиль РК,- говорится в отчете Fitch.

Фото: gov.kz



