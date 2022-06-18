18 Июня 2022 09:07

Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB», прогноз «стабильный», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг РК, являются сильные фискальный и внешний балансы, продемонстрировавшие устойчивость к внешним шокам.

По мнению аналитиков, вызовы, возникшие после январских событий, российско-украинского конфликта и антироссийских санкций, смягчены более высокими ценами на ключевые экспортные товары и увеличением объемов добычи нефти с 2023 года на месторождении Тенгиз.

Fitch ожидает снижение уровня дефицита государственного бюджета в 2023 году и предполагает, что размер трансфертов из Нацфонда в бюджет сократится до 58 % от уровня 2021 года, что соответствовало бы стратегии Правительства по поддержанию размера НФ РК в пределах 30 % от ВВП.

Сообщается, что госдолг страны ниже уровня долга половины сопоставимых стран. По прогнозам Fitch, значительные внешние резервы Казахстана помогут сохранить статус чистого кредитора.

Кроме того, Агентство в своем отчете отмечает и стабильную работу банковского сектора Казахстана.



