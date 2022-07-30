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    • Фируза Шарипова досрочной победой дебютировала в ММА

    30 Июля 2022 01:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Фируза Шарипова провела свой первый профессиональный бой в смешанных единоборствах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Она выступила на турнире Octagon 33 по ММА в Алматы, где встретилась с россиянкой Кариной Ондасыновой (2-0). Бой в промежуточном весе 63,5 кг был рассчитан на три раунда и завершился победой Шариповой удушающим приемом в первом раунде.

    Таким образом, Фируза Шарипова одержала первую победу в профи-ММА, а Карина Ондасынова потерпела первое поражение.

    Что касается карьеры Шариповой в боксе, то там казахстанка имеет рекорд 14-2, 8 КО. За свою профессиональную карьеру Фируза становилась чемпионкой мира в легком весе по версиям IBA и WBU. В декабре она дралась за «абсолют» с ирландкой Кэти Тейлор (21-0, 6 КО), но проиграла ей единогласным решением судей.
    #Спорт
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