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    Фируза Шарипова досрочно выиграла второй бой в ММА

    18 Ноября 2022, 22:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская спортсменка Фируза Шарипова (1-0) провела свой второй поединок в ММА и победила соперницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Фируза Шарипова выступила на турнире по смешанным единоборствам Octagon 37 в Алматы, где встретилась с представительницей Азербайджана Гюнель Амирбаковой (0-2). Бой в легчайшем весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Фирузы Шариповой удушающим приемом в первом раунде.


    Фируза Шарипова одержала вторую победу в ММА, а Гюнель Амирбакова потерпела третье поражение в карьере. Фируза Шарипова дебютировала в смешанных единоборствах в июле: она победила сабмишном в первом раунде российскую дебютантку Карину Ондасынову (0-1).

    Фото: sports.kz
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