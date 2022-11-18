Фируза Шарипова досрочно выиграла второй бой в ММА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская спортсменка Фируза Шарипова (1-0) провела свой второй поединок в ММА и победила соперницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Фируза Шарипова выступила на турнире по смешанным единоборствам Octagon 37 в Алматы, где встретилась с представительницей Азербайджана Гюнель Амирбаковой (0-2). Бой в легчайшем весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Фирузы Шариповой удушающим приемом в первом раунде.





Фируза Шарипова одержала вторую победу в ММА, а Гюнель Амирбакова потерпела третье поражение в карьере. Фируза Шарипова дебютировала в смешанных единоборствах в июле: она победила сабмишном в первом раунде российскую дебютантку Карину Ондасынову (0-1).

Фото: sports.kz



