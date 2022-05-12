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Финский грузовой оператор запустил новый маршрут через Казахстан
12 Мая 2022 08:16

Финский грузовой оператор запустил новый маршрут через Казахстан

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Крупнейший финский грузовой оператор Nurminen Logistics, подписавший в марте соглашение о коммерческом использовании с национальным железнодорожным перевозчиком Казахстана, объявил о запуске первого контейнерного маршрута из Китая. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Первый полноразмерный контейнерный поезд Nurminen Logistics отправился 10 мая 2022 года из китайского города Чонгсин по новому южному транскаспийскому маршруту», - цитирует заявление компании агентство Azernews .

Маршрут начинается в Китае и проходит через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Румынию в Центральную Европу. Компания построила маршрут за два месяца с нуля в сотрудничестве с казахстанскими железными дорогами.

«Новый маршрут пользуется большим спросом. Следующий поезд, который отправится 25 мая, уже почти заполнен, осталось всего несколько мест. Еженедельные выезды планируется начать в июне», - сообщили в компании.

Ранее Nurminen Logistics объявила о своем намерении развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут, а 16 марта подписала соглашение о коммерческом использовании с национальным железнодорожным перевозчиком Казахстана.

Между тем, это не единственный маршрут, проходящий через РК. Так, 13 апреля Китай запустил железнодорожный маршрут в Германию, который пересекает Каспийское и Черное моря по железной дороге и морю, проходя через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию.

Более того, ранее сообщалось, что представительство немецкой компании Hellmann Worldwide Logistics в Азербайджане совместно со своими партнерами запускает маршрутный поезд из Китая в Европу транзитом через Азербайджан. Маршрутный поезд отправится из китайского города Сучжоу до границы Казахстана по железной дороге, а затем будет загружен и отправлен из порта Актау в порт Баку.

Сегодня Транскаспийский транспортный маршрут является жизненно важным трансевразийским коридором, проходящим в том числе через Южный Кавказ. Маршрут начинается в Юго-Восточной Азии и Китае и проходит в Европу через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Это один из маршрутов нового Шелкового пути, Средний коридор проекта «Один пояс, один путь».

Автор:
Корреспондент
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