Финрегулятор выявил нарушения в рекламных сообщениях четырех банков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка в сентябре текущего года по результатам проведенного мониторинга рекламных материалов приняло меры в отношении четырех коммерческих банков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Банк ЦентрКредит» не указали в рекламе о банковских услугах номер лицензии банка и наименование органа, выдавшего лицензию. К БВУ применены рекомендательные меры надзорного реагирования;

АО ДБ «Альфа-Банк» не выполнило обязательство по указанию ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении, за что было привлечено к административной ответственности;

ДБ АО «Сбербанк» разместил рекламный материал, который не соответствовал действительности на день ее опубликования. Банк был привлечен к административной ответственности.

Агентство проводило мониторинг на основании документов и информации, представленных финансовыми институтами. Также учитывались обращения, поступившие от физических, юридических лиц и государственных органов. Кроме того, проверялись сайты, социальные сети и мобильные приложения банков, отслеживалась реклама на теле-, радиоканалах, в общественном транспорте, периодических печатных изданиях, а также наружные вывески.



