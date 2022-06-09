Финрегулятор: В дочерних российских банках сохраняются депозиты на 500 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дочерние российские банки в Казахстане обладают очень высококачественным ссудным портфелем, около 1,7 трлн тенге. Об этом заявила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 24 февраля, с момента введения санкций три российских дочерних банка, это Сбербанк Казахстана, Альфа-банк Казахстана и ВТБ банк Казахстана, также были включены в санкционные списки. Были введены определенные ограничения на их деятельность, это связано, прежде всего, с закрытием корреспондентских счетов за рубежом, заморозкой их активов иностранными банками, а также невозможностью осуществления операций в долларах США, евро и фунтах-стерлингах», - сказала Мадина Абылкасымова, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Сената.

Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка добавила, что с этого момента наблюдался отток депозитов из трех дочерних банков.

«В основном эти депозиты перетекли в наши казахстанские банки. Но здесь хочу отметить, что все эти банки являются платежеспособными, они обладали и обладают высококачественным ссудным портфелем, ликвидностью. Все требования клиентов по снятию депозитов и переводу своих средств в другие казахстанские банки полностью были выполнены и удовлетворены», - сообщила Мадина Абылкасымова.

По ее словам, в настоящее время у банков сохраняются депозиты физических и юридических лиц, порядка на 500 млрд тенге.

«В то же время эти банки обладают очень высококачественным ссудным портфелем, около 1,7 трлн тенге, ликвидные средства на сегодня составляют около 590 млрд тенге, таким образом они покрывают все обязательства перед физическими и юридическими лицами. То есть, банки являются платежеспособными, и вопроса об их неустойчивости сейчас не стоит»,- подчеркнула Мадина Абылкасымова.



