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    Финпирамиды выявляются без заявлений от потерпевших – АФМ РК

    30 Марта 2023, 12:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Агентство финансового мониторинга выявляет финансовые пирамиды, не дожидаясь заявлений от потерпевших. Об этом сообщил заместитель руководителя управления Агентства финансового мониторинга РК Андрей Давыдов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нами реализуется специальный проект, где в качестве KPI (ключевые показатели эффективности) определены сокращение жизненного цикла финансовой пирамиды и минимизация числа их вкладчиков. Как правило, каждая пирамида переживает четыре жизненные стадии. Это старт, рост, кризис и крах. Наша задача – обеспечить выявление лжефинансовых компаний на ранней стадии их функционирования. Не надо дожидаться заявлений от потерпевших. Для этого выработаны специальные алгоритмы взаимодействия с заинтересованными уполномоченными государственными органами и организациями», – сказал Андрей Давыдов.

    Спикер привел пример из практики. С учетом разработанной Агентством типологии два банка второго уровня проинформировали Агентство о подозрительных операциях гражданина Х., ранее судимого за мошенничество. По результатам взаимодействия ликвидирована финансовая пирамида. В ее деятельность было вовлечено более 3 тысяч человек в восьми регионах страны, с общей стоимостью вкладов 1,5 миллиарда тенге. В рамках расследования наложены аресты на недвижимое и движимое имущество общей стоимостью 1,1 миллиарда тенге. Уголовные дела, включающие 25 эпизодов, направлены в суд. В социальных сетях закрыт официальный аккаунт организаторов пирамиды.

    Андрей Давыдов отметил, что для решения подобных задач разработан целый комплекс превентивных мероприятий. Внедряется искусственный интеллект. С использованием IT-инструментов осуществляется поиск противоправного контента в интернет-пространстве. Материалы, имеющие признаки финансовых пирамид, направляются в Министерство информации и общественного развития для их блокировки. Такой алгоритм действий позволил в 2022 году 6,5 тысячи сайтов и аккаунтов, имеющих признаки финансовых пирамид, а в текущем году заблокировано уже более 3 тысяч. Для сравнения, в 2020 году было заблокировано около 600 сайтов и аккаунтов.

    С начала текущего года запущен телеграмм-бот @BAIQApiramidaBOT для проверки интернет-ресурсов.

    По словам Андрей Давыдов, теперь граждане могут самостоятельно проверять сайты и социальные сети на предмет наличия признаков финансовых пирамид. Это предотвратит вовлечение граждан в мошеннические схемы. Данный продукт оказался востребованным и пользуется большим спросом у населения. За короткий срок рассмотрено более 2,5 тысячи заявок от граждан, не считая тех, которые телеграмм-бот рассмотрел автоматически.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Борьба с преступностью Финансовая пирамида
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