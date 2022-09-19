Финпирамиду в мессенджерах выявили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Деятельность финансовой пирамиды пресекли в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

«Через аккаунты в мессенджерах, зарегистрированных на разные абонентские номера, основали 5 групп для сбора вкладчиков. Преступная схема заключалась в незаконном привлечении от участников проекта инвестиций от 3 тыс. до 10 тыс. тенге с обещанием выплаты в размере 300% и 500% в течение 10 дней. Установленные следствием признаки входят в перечень основных видов деятельности, указывающих на признаки финансовой пирамиды», - сообщили в ведомстве.





Начато досудебное расследование, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Ранее деятельность финансовой пирамиды ТОО «Qozgan inc.» пресекли в Алматы. Пирамида была замаскирована под инвестиционную компанию, которая участвует в государственных и частных закупах на тендерной площадке РК.



