Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Финны стали реже ходить в сауны из-за энергокризиса

    31 Декабря 2022, 22:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за энергетического кризиса многие жители Финляндии не смогли поддержать предновогоднюю традицию походов в сауну всей семьей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Financial Times.

    Как сообщил заместитель мэра Хельсинки Анни Синнемяки, несмотря на то, что многие сауны больше не отапливаются газом, «электричество сейчас стоит намного дороже».

    «У некоторых людей должен был быть поход в сауну в канун Рождества, но они не станут использовать его», — отметил он.

    По словам А.Синнемяки, потребление электроэнергии в минувшем ноябре было на 9% ниже, чем в прошлогоднем, и если ситуация «ухудшится, может случиться так, что все сауны будут отключены».

    FT отмечает, что из-за энергокризиса рождественские огни в финской столице включаются только на ограниченное время, а температура в муниципальных зданиях снижена до 20 градусов, минимального значения для общественных мест. В общественных бассейнах сауны либо полностью отключены, либо используются ограниченно.

    Фото: travelask.ru.
    Мировые новости Финляндия
    Новости по теме
    Новости по теме
    53-летний британец пробежал 365 марафонов за 2022 год
    Бывший лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи проведет в тюрьме 33 года
    Илон Маск стал первым в истории человеком, потерявшим $200 млрд
    Япония бьет антирекорды смертности от коронавируса
    Популярное
    1 Труп женщины нашли возле торгового дома в Караганде
    2 Касым-Жомарт Токаев: Я с большой надеждой смотрю в новый год
    3 Глава государства поздравил казахстанцев с Новым годом
    4 Снег и дождь пройдут в Казахстане 1 января
    5 Наставником 15-летней воспитанницы детдома стал аким Жамбылской области
    Новости партнеров