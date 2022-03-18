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    Финляндию в пятый раз подряд признали самой счастливой страной

    18 Марта 2022, 14:00

    ХЕЛЬСИНКИ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Финляндия пятый год подряд признается самой счастливой страной в мире. Такая оценка содержится в обнародованном в пятницу Всемирном докладе счастья 2022 года, подготовленном по заказу ООН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    В рейтинге Финляндия, как и в предыдущие годы, с отрывом в несколько сотен баллов опередила другие государства.

    В пятерку самых счастливых вошли Дания, Исландия, Швейцария и Нидерланды, а в первую десятку попали также Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия.

    Россия в этом рейтинге переместилась на 80-е место (в прошлом году она была на 60-м). Исследование охватило 146 государств.

    Всемирный доклад счастья публикуется с 2012 года. При его составлении исследователи учитывают такие показатели, как ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции, а также результаты опросов общественного мнения.

    Среди факторов счастья для жителей Финляндии часто называются близость к природе, безопасная среда проживания, доступность необходимых сервисов и услуг.

    Фото: Business Finland

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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