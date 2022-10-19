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    Финляндия отгородится от России забором

    19 Октября 2022, 11:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Финляндия еще на шаг приблизилась к одобрению строительства забора вдоль части границы с Россией. Премьер-министр Санна Марин говорит о растущей межпартийной поддержке идеи, предложенной погранслужбой и МВД страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Хельсинки обеспокоен возможной крупномасштабной и нелегальной трансграничной миграцией.

    Финляндия имеет с Россией самую протяженную границу среди всех членов ЕС – более 1300 км. Исходя из предложенной инициативы, основной участок предлагаемого ограждения длиной до 260 км будет расположен на юго-востоке и севере страны, где происходит большинство пограничных перемещений.

    «Мы хотим обеспечить достаточную поддержку нашим пограничным силам для осуществления эффективного и надлежащего контроля. Кроме того, мы должны быть готовы к любым деструктивным ситуациям», - сообщил премьер-министр Финляндии Санна Марин.

    Предполагается, что возведение забора займет до четырех лет и обойдется в несколько сотен миллионов евро.

    В ближайшее время власти планируют построить пилотный участок ограждения длиной около трех километров, но решение по полноценному проекту может быть отложено до следующего правительства – в Финляндии в апреле 2023 года пройдут всеобщие выборы.


    Фото: euronews.com

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Россия Мировые новости Граница Финляндия
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