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    Финляндия начнет добывать уран – первой в ЕС

    19 Января 2023, 03:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ожидается, что производство урана в Финляндии выйдет на полную мощность к 2026 году. Cтрана начнет добывать уран – элемент, который используется как топливо для атомных электростанций. На данный момент уран не добывают ни в одной стране Евросоюза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Государственная компания Terrafame объявила о планах начать добычу урана на руднике Талвиваара в районе Соткамо к лету 2024 г. Сейчас там добывают в основном никель и кобальт, используемые при производстве батарей для электроавтомобилей.

    По данным предприятия, в килограмме поднимаемой из-под земли руды содержится около 17 миллиграммов урана, и до этого момента его относили к производственным отходам. В Terrafame ожидают, что смогут получать около 200 тонн урана ежегодно.

    Инвестиции в проект составили примерно 20 миллионов евро. Предполагается, что добытый уран будет экспортироваться за границу.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Энергетика Мировые новости Финляндия
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