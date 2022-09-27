Финляндия может построить забор на границе с Россией в течение двух-трех лет

СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ - Финляндия может построить забор в юго-восточной части границы с Россией в течение двух-трех лет. Об этом в понедельник сообщила газета Uutissuomalainen со ссылкой на данные пограничной службы республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Ведомство планирует оградить только 10-20% границы протяженностью 1 300 км. Таким образом, длина забора составит от 130 до 260 км. Предполагается, что конструкция сможет простоять около 50 лет.

Как заявил начальник пограничной службы Паси Костамоваара, слова которого приводит издание, строительство забора обойдется в несколько сотен миллионов евро. Помимо самого ограждения, в эту сумму входит его техническое обслуживание и создание сопутствующей инфраструктуры, которая позволит пограничникам быстро реагировать на незаконные пересечения границы.

По данным агентства Reuters, в минувшие выходные границу с Финляндией пересекли почти 17 тысяч россиян, что на 80% больше, чем неделей ранее. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, с 21 по 25 сентября включительно через контрольные пункты Выборгской таможни на границе с Финляндией с территории РФ выехали 13,1 тысяч легковых автомобилей. По данным таможни, 14-18 сентября границу в направлении Финляндии пересекли 7,7 тысяч автомобилей, поток машин увеличился почти в два раза. Всего 21-25 сентября на выезд проследовало 38,3 тысяч физических лиц, а с 14 по 18 сентября - 21 тысяча.

В июне 2022 года Министерство внутренних дел Финляндии сообщило о планах правительства страны установить заграждения «в критических районах на восточной границе с Россией», чтобы подготовить страну к борьбе с «угрозами гибридного характера», в том числе использования «миграционного вопроса в целях оказания политического давления».

7 июля финский парламент республики поддержал поправки в Закон о пограничной охране и Закон о готовности. По сообщению агентства Reuters, поправки направлены на установку барьера на границе с Россией и закрытие ее для беженцев в чрезвычайных ситуациях, что противоречит нормам Евросоюза. Новая редакция закона позволит парламенту в ускоренном порядке рассматривать решения, касающиеся охраны границ, а правительству - принимать распоряжения о строительстве «заборов или других заграждений» рядом с финской границей и направлять все запросы на предоставление убежища на один или несколько пограничных пунктов, например в аэропорту.

Фото: РИА Новости