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    Финляндия единственная в ЕС будет добывать уран

    11 Февраля 2020, 17:17

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Правительство Финляндии разрешило горнодобывающей компании Terrafame добывать уран, тем самым сделав страну единственным в Европейском союзе производителем урановой руды, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на журнал EurActiv.

    Ранее Чехия и Румыния прекратили аналогичную деятельность. В будущем финская компания планирует перерабатывать сырье в урановый концентрат, который используется в одном из этапов при изготовлении топлива для атомных электростанций.

    Разрешение, выданное 5 февраля, позволяет Terrafame производить до 250 тонн урана в год, хотя, по оценкам компании, фактическая добыча, вероятно, будет несколько меньше.

    Две атомные электростанции Финляндии не получат выгоду от этого решения. Предполагается экспортировать урановый концентрат в Северную Америку или другие страны Европы.

    Тем не менее для возможности экспортной деятельности Terrafame требуются разрешения от Министерства иностранных дел страны и Европейского сообщества по атомной энергии.

    В свою очередь, Финская ассоциация охраны природы, скорее всего, обжалует решение правительства в Высшем административном суде. К тому же ранее компания допускала нарушения природоохранного законодательства.

    Весь этот процесс может занять несколько лет, окончательное решение не ожидается до начала 2022 года.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Промышленность Евросоюз
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