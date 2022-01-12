Фининституты будут обязаны раскрывать информацию обо всех американцах, открывших счета в РК - Мажилис

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о совершенствовании международной налоговой дисциплины», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На рассмотрение представляется проект Закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о совершенствовании международной налоговой дисциплины». Согласно Закону все иностранные финансовые организации, имеющие международные деловые операции с финансовыми организациями США, обязаны представлять информацию о счетах налогоплательщиков США», - сказал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, представляя проект закона на пленарном заседании палаты.

Было отмечено, что законопроект затрагивает деятельность финансовых организаций, в том числе кредитных организаций, страховых, брокерских и других аналогичных компаний.

В случае неприсоединения к данному режиму, с международных банковских переводов могут быть удержаны 30% с суммы перевода, если получателем платежа является налогооблагаемое в США лицо, а перечисленные средства являются доходом, связанным с инвестициями на территории США.

Присоединившиеся к Соглашению финансовые институты, будут обязаны выявлять и раскрывать информацию обо всех американских физических и юридических лицах, открывших счета в Казахстане.

Аналогично, присоединение Казахстана к Соглашению позволит получать информацию обо всех казахстанских физических и юридических лицах, открывших счета в США.

То есть, взаимодействие между странами по данному вопросу положительно отразится и на бюджете Казахстана.

В соответствии с Соглашением, Казахстаном выбрана модель, предусматривающая централизованный сбор информации, как наиболее оптимальная, так как реализация этой модели позволит:

- сохранить контроль над финансовой системой;

- получать аналогичную информацию о гражданах и резидентах Казахстана от США;

- сократить административные издержки финансовых институтов РК;

- снизить риски для финансового сектора, связанные с требованиями Соглашения.



