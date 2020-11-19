Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Финансовые выплаты военнослужащим увеличат в среднем на 30% в течение следующих 3 лет в РК

    19 Ноября 2020, 17:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось расширенное заседание коллегии Министерства обороны, передает МИА «Казинформ».

    В рамках заседания коллегии Президент РК остановился на вопросах социально-правовой защиты военнослужащих. Глава государства сообщил, что со следующего года будет увеличен объем ассигнований на продукты питания для силовых структур, а также в течение следующих 3 лет будут увеличены финансовые выплаты военнослужащим в среднем на 30 %.

    Автор:

    Президент Казахстана Социальная поддержка Армия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава государства принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана
    Президент подписал закон о пресечении использования ложных товарных знаков в странах СНГ
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Президент принял митрополита Астанайского и Казахстанского Александра
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    4 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам