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    Финансовые потоки ГОБМП и ОСМС объединят в Казахстане

    10 Января 2023, 11:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2023 году планируется объединить финансовые потоки ГОБМП (Гарантированный объем бесплатной медицинской помощии) и ОСМС (Обязательное социальное медицинское страхование) в единый пул с четким разграничением перечня медицинской помощи. Об этом на годовой коллегии Министерства здравоохранения сообщила глава ведомства Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2023 году нами будет продолжена работа по привлечению населения в систему ОСМС, и как следствие увеличение финансовых поступлений. Наряду с этим, нами планируется осуществить объединение финансовых потоков ГОБМП и ОСМС в единый пул, с четким разграничением перечня медицинской помощи. В 2023 году нами будет обеспечен контроль финансовых потоков на всех этапах, в том числе через информационные системы», - сказала на годовой коллегии ведомства министр здравоохранения.

    По словам Ажар Гиният, в результате реализации вышеуказанных мероприятий в этом году ожидается повышение зарплаты медицинских работников, а также увеличение финансирования и пересмотр тарифов по таким направлениям, как: скорая медицинская помощь на 2,5%, ВТМП (высокотехнологичная медицинская помощ) на 8%, стационарная помощь на 3%, КДУ на 7,6%, стационаро-замещающая помощь на 5%, реабилитация на 13%.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минздрав РК Здравоохранение Ажар Гиният
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