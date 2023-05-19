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    Финансовые потоки ГОБМП и ОСМС объединят в единый пул в Казахстане

    19 Мая 2023, 13:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане принята программа гарантий оказания медицинской помощи в рамках ГОБМП и системы ОСМС. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Принята, на законодательном уровне, программа гарантий оказания медицинской помощи в рамках ГОБМП и системы ОСМС. В Программе гарантий будет четкое разграничение пакетов, что позволит регулировать порядок и перечень оказания медицинской помощи под имеющиеся ресурсы», - сказал Тимур Султангазиев.

    Вице-министр также добавил, что обеспечена законодательная база для объединения финансовых потоков ГОБМП и ОСМС в Единый пул, что упростит администрирование пакетов для медицинских работников и ускорит процесс оказания медицинской помощи пациентам.

    Ранее председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Сабит Ахметов заявил, что с внедрением ОСМС появились два источника финансирования и соответственно два пакета медпомощи. Первый – это пакет в рамках бесплатной государственной медпомощи и второй – это пакет ОСМС.

    «Однако такие виды медпомощи, как консультативно-диагностические услуги и стационарная помощь, предусмотрены в обеих пакетах, то есть дублируются. Не говоря уже о населении, сами медорганизации начали путаться между этими пакетами», - пояснил он.

    Напомним, недостатки системы ОСМС озвучил председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Сабит Ахметов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Медицина
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