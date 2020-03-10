Финансовые нарушения на сумму 44 млрд тенге выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Финансовые нарушения на сумму 44 млрд тенге выявили в Казахстане. Об этом на заседании Правительства сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК, министр финансов Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За отчетный период проведено 334 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачены 187 млрд тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на сумму 44 млрд тенге, из них 38 млрд тенге устранены путем поставки товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету», - сказал Алихан Смаилов.

Министр также сообщил, что расходы местных бюджетов составили 721 млрд тенге. Не исполнено - 23 млрд тенге. В текущем году в республиканском бюджете предусмотрено целевых трансфертов в сумме 1 трлн 499 млрд тенге. В отчетном периоде регионам выделено 97,7 млрд тенге. По оперативным данным освоено 92,3% или 90,2 млрд тенге. Не исполнено 7,5 млрд тенге, в том числе экономия 2,3 млрд тенге. Не освоено – 5,2 млрд тенге.

«Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: Нур-Султан – 1,7 млрд тенге, Туркестанская – 1,1 млрд тенге, Алматы – 0,8 млрд тенге, Атырауская – 0,5 млрд тенге, Актюбинская – 0,4 млрд тенге. Основные причины неосвоения во всех регионах: уменьшение размера авансового платежа по проектам, необходимость внесения изменений в планы финансирования, длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений и несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур», - пояснил Алихан Смаилов.