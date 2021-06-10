Финансовые нарушения на 87 млрд тенге выявлены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане государственным аудитом установлены финансовые нарушения на сумму 87 млрд. тенге. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 5 месяцев текущего года камеральным контролем охвачено 448,5 тыс. процедур государственных закупок на сумму 3,9 трлн тенге. По итогам проверок установлены нарушения по почти 13 тысячам процедурам», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Было отмечено, что объектами госаудита исполнено 12,5 тысячи уведомлений об устранении нарушений. Проведено 1 416 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено 840 млрд тенге бюджетных средств.

«Установлены финансовые нарушения на сумму 87 млрд тенге. Устранены нарушения на 68 млрд тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету. Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 1 227 рекомендаций», - резюмировал глава Минфина.